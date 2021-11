Draehn, Wüste, Michaelis, Freihof, Goyke

Das war ein Arbeiter, wie ihn die DDR brauchen konnte! Der Rostocker Heinz Draehn war Automechaniker, dann Hafenarbeiter, und er baute eine Kabarettgruppe auf, die 1954 in der hauptstädtischen »Distel« auftrat. Hier blieb er bis zum Renteneintritt ein vielseitiger Darsteller: junger Pionier oder vertrottelter Opa, Militarist, Zirkusdompteur, Parteisekretär. Letzteres war er auch im wahren Leben in der »Distel«, auch BGL-Vorsitzender. Weil er sich da nicht immer richtig entschied, hat er sich – anders als andere – später bei Kollegen entschuldigt. Seine bekannteste Kinorolle spielte er 1959/60 in »Maibowle« und »Silvesterpunsch« als Brigadier in einem fortschrittlichen Chemiewerk. Große Popularität erlangte er, als ihm Autor Hans Krause zahlreiche gereimte Monologe als »Kuddeldaddeldu« im Ringelnatz-Stil schrieb. Viele davon gab er in der langlebigen Sendereihe »Klock 8, achtern Strom« aus dem Ostseestudio Rostock zum besten. Er starb 2010 kurz vor seinem ...