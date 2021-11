Lenins ausgemalte Werke

Freitag, 19. November

Heute bekomme ich das Testergebnis, haben sie gestern gesagt. Den Anruf der Praxis um 8.01 Uhr habe ich verpasst, es gab am Vorabend das Weißbier mit dem Papst auf der Flasche. Ab halb neun habe ich die Praxis zurückgerufen, 19mal, dann war die Schwester in der Leitung:

»Das Testergebnis ist noch nicht da. – Sobald wir das Ergebnis haben, rufen wir an. – Nein, erst am Montag, vielleicht. – Sie bleiben so lange zu Hause.« (Tuut.)

Dann kamen die fabelhaften Genossen J. und J. mit dem Kasten Weißenoher, Übergabe an der Haustür. Ich fragte Franz, ob sie für mich einholen gehen könnte. Klar! Super. Dann wollte ich wissen, wie lange ich brummen muss und wählte die Nummer der Coronahotline. Auskunft: Wenn ich doppelt geimpft bin und ohne Symptome, muss ich überhaupt nicht in Quarantäne. Ich bin also frei? Okay! Franz angerufen und Einkauf wieder abgesagt. Und was mache ich jetzt mit der Kiste Quarantänebier? Vielleicht eins probieren, gleich d...