Von wegen Völkerrecht: Die »Bayern« läuft reihenweise Quasikolonien im Pazifik an

Über die Asien-Pazifik-Fahrt der Fregatte »Bayern« berichten die deutschen Leitmedien ziemlich sporadisch. Man erfuhr aus ihnen etwas über den Aufenthalt des Kriegsschiffs in Australien, dann etwas mehr über seinen Besuch in Japan. Es würde nicht wundern, wenn in einigen Wochen mit heftigem Getöse – man weiß ja: das Völkerrecht! – ihre Heimfahrt durch das Südchinesische Meer geschildert würde. Denn wer der Berichterstattung der Leitmedien auch nur sporadisch folgt, ist über eines ganz bestimmt informiert: In den Territorialstreitigkeiten im Südchinesischen Meer erkennt China einen Spruch des Ständigen Schiedsgerichts in Den Haag nicht an. Das bietet der Bundesrepublik und den übrigen westlichen Mächten die Chance, den Machtkampf gegen die Volksrepublik als Kampf für das Völkerrecht zu inszenieren.

Was da wirklich dran ist, zeigt ein Blick auf die Lücken in der Berichterstattung. Auf ihrem Weg von Australien nach Japan machte die »Bayern« an zwei Pazifikins...