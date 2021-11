Weder reich noch gleich

Wir dokumentieren im folgenden den Vortrag über Peter Hacks’ Stück »Der Geldgott«, den der Literaturwissenschaftler Jürgen Pelzer am 13. November 2021 bei der 14. Tagung der Peter-Hacks-Gesellschaft in Berlin gehalten hat. (jW)

Im Nachlass von Peter Hacks findet sich eine aufschlussreiche Notiz, die vermutlich Mitte der 1970er Jahre niedergeschrieben wurde. Hacks versucht die oppositionelle Haltung mancher DDR-Schriftstellerinnen und -Schriftsteller in diesen Jahren zu erklären: »Diese Leute haben nicht im Kapitalismus gelebt. Der Mensch, insbesondere der Schriftsteller, hat nur, was er erlebt, erhandelt hat. Das ist nicht durch Studium ersetzbar.«¹ Ältere Schriftsteller verfügen über diese Erfahrung. Hacks selbst hat bis 1955 in der Bundesrepublik gelebt. Bei den Jüngeren fehlt diese Erfahrung, und die Kritik an Fehlentwicklungen im eigenen Lager lässt oft außer acht, dass der Hauptwiderspruch nicht im Sozialismus selbst, sondern zwischen Kapitalismus und...