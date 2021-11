Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Ehrenmänner von Graz Erwin Riess Herr Groll und der Dozent waren im Wiener Stadtpark unterwegs. Ihr Ziel war das Nobelrestaurant »Steirereck«, das jahrelang unter den zehn besten Restaurants Europas gelistet war. »Die Großdemonstration gegen Lockdown und Impfpflicht vom Wochenende war im negativen Sinn beeindruckend«, meinte der Dozent. »Sie zeigte, dass die FPÖ, die die Pandemie mit Entwurmungsmittel für Pferde behandeln will, ein Drittel der Bevölkerung hinter sich weiß«, bekräftigte Herr Groll. Sie passierten die berühmte Statue mit dem fiedelnden Johann Strauß. »Kein Regierungsmitglied getraut sich, die Wahrheit auszusprechen. FPÖ-Hochburgen sind für den Zusammenbruch des Spitalssystems verantwortlich. Nirgendwo sonst werden Coronapartys veranstaltet«, klagte der Dozent. »Mit Feigheit und Duckmäusertum werden wir die Freunde des Coronavirus nicht heimgeigen können«, versetzte Herr Groll nach einem Blick auf den Walzerkönig. »Im übrigen wär das ein guter Name für die Freiheitlichen: ›Parte...

Artikel-Länge: 4300 Zeichen

