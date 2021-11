In der Stube

Das Spiel war so groß, so ergreifend und so unbegreiflich, so seelenzerschmetternd und so seelenaufhellend, dass ich bis heute nicht darüber habe schreiben können. Ich habe über viele Spiele geschrieben und sie zum Teil wie Erzählungen zu behandeln versucht (obwohl das im Grunde einem riesigen Unfug gleichkommt, denn das Spiel – sogar ein fades Spiel – ist immer größer als die wie auch immer geartete künstlerische Bearbeitung). Aber über dieses Spiel, das Spiel, habe ich bis heute nicht geschrieben – weil das nicht geht. Es geht nicht. Man kann es probieren, man wird sich lächerlich machen.

Stephan Klemm hat es getan und ein ganzes Buch über das größte Fußballspiel aller Zeiten geschrieben. Es heißt »Die Nacht von Sevilla ’82 – Ein deutsch-französisches Fußballdrama« (Kellinghusen 2021), und Klemm macht sich nicht lächerlich. Ich habe die 190 Seiten an einem Stück gelesen, es ging nicht anders.

Wenn ich mir das Coverfoto ansehe, ist alles wieder da: in der ...