Re: Wasser für den Donbass

Kriegsalltag in der Ostukraine

Sieben Jahre Krieg, mal mehr, mal weniger, ein sinnloser Sitzkrieg, den das Regime in Kiew mit Rückendeckung aus Brüssel angezettelt hat. Die Hauptwasserleitung von Nord nach Süd kreuzt an mehreren Stellen die Frontlinie. Immer wieder gerät sie unter Beschuss, und Tausende in der Region sind dann ohne Wasser. BRD 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Scobel – Forschung und Fiktion

Wieviel Raum haben Fiktion und Phantasie in der traditionellen Wissenschaft? Finden Visionäre an unseren immer stärker kommerzialisierten Hochschulen ein fruchtbares Umfeld? An Teleportation, Warp-Antrieb, Wurmlöchern, Zeitreisen wird schon geforscht. Auch die CIA hat sich bekanntlich in Sac...