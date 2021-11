Im Juli jährte sich Einar Schleefs Todestag zum zwanzigsten Mal. Heute, das stellte das Wiener Burgtheater in einer Umfrage fest, ist 60 Prozent der Theaterinteressierten, die sich auf Social-Media-Kanälen informieren, der Name Schleef kein Begriff mehr. Diesen Befund, erschütternd oder auch nicht (immerhin wissen 40 Prozent des jüngeren Theaterpublikums noch, wer Schleef war), nahm die größte österreichische Bühne zum Anlass, am 12./13. November ein Symposion zum Werk des Autors, Künstlers, Schauspielers, vor allem aber Theatermachers Schleef zu organisieren.

Man diskutierte Zugangsweisen und Arbeiten des Mannes, den Elfriede Jelinek einmal als eines von nur zwei Genies der deutschsprachigen Bühnenkunst bezeichnete (das andere sei Rainer Werner Fassbinder), aber auch den Einfluss, den Schleef auf nachfolgende Generationen von Theaterschaffenden ausübte. Im Mittelpunkt stand dabei das »Skandalon des Chores«, wie es die Theaterwissenschaftlerin Ulrike Haß i...