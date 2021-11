Netzagentur bremst Nord Stream 2

Die Bundesnetzagentur hat das Zertifizierungsverfahren für die Ostseepipeline Nord ­Stream 2 unterbrochen. Wie die in Bonn ansässige Behörde am Dienstag mitteilte, ist nach ihrer Einschätzung die Anerkennung des Betreibers der seit September fertiggestellten Leitung nur möglich, wenn er auf deutschem Boden als Gesellschaft deutschen Rechts organisiert ist. Die Betreibergesellschaft, die Nord Stream 2 AG im schweizerischen Kanton Zug, habe entschieden, hierfür nicht selbst ihren Sitz nach Deutschland zu verlegen, sondern eine gesonderte Tochtergesellschaft zu gründen, die den deutschen Anteil der Leitung besitzen und betreiben solle. Sobald die Übertragung der entsprechenden Vermögenswerte und des Personals auf diese in Gründung befindliche Gesellschaft abgeschlossen sei, werde das Verfahren wieder aufgenommen.

Die Entscheidung bezieht sich formal auf einige Dutzend Kilometer in den deutschen Territorialgewässern und an Land am deutschen Ende der beiden ins...