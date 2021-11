Die schleichende Pandemie

Pathogene Bakterien entwickeln in wachsendem Maße Resistenzen. Ihre Bekämpfung durch Antibiotika ist deshalb immer weniger oder gar nicht mehr erfolgreich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet die Resistenzen als eine der größten Bedrohungen, mit denen die Menschheit konfrontiert ist. Seit langem ist dies auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Zwei Dinge aber sind sind es noch kaum: Erstens, welchen Umfang diese Resistenzen und deren Folgen bereits angenommen haben und künftig annehmen werden. Und zweitens, in welchem Ausmaß Profitinteressen vor allem der Pharmaindustrie und der Fleischindustrie, aber auch der niedergelassenen Ärzte beigetragen haben und weiterhin beitragen zu dieser Katastrophe.

»So was bringt bei uns heute keinen mehr um!« Die Sprecherin von »Ärzte ohne Grenzen« hält ihren rechten Zeigefinger, an dessen Spitze ein Pflaster klebt, dicht vor die Kamera.¹ Sie fährt fort: »Aber bald könnte so eine kleine entzündete Wunde lebe...