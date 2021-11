Stahlwerker und Künstler

Willi Neubert kam am 9. November 1920 im böhmischen Dorf Brandau (heute Tschechische Republik) zur Welt. Schon in der Schule wurde sein künstlerisches Talent deutlich. Doch seine Eltern besaßen als Arbeiter nicht die finanziellen Möglichkeiten, ihren Sohn auf eine Kunstakademie zu schicken. Statt dessen arbeitete Neubert zwischen 1934 und 1938 als Hilfsschlosser und Dreher in einer Metallhütte, um zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Daneben besuchte er die Abendschule und absolvierte ein Fernstudium als technischer Zeichner und Konstrukteur. Unmittelbar nach seiner Qualifikation zum Maschinenschlosser wurde Neubert 1940 zum Kriegsdienst in der Wehrmacht eingezogen.

Nach dem Krieg arbeitete Neubert von 1945 bis 1950 als Stahlwerker und Vorrichtungskonstrukteur im Eisenhüttenwerk Thale im Harz. Er gehörte dort der Leitung der Betriebsparteiorganisation der SED an, der er 1948 beigetreten war. Angesichts seiner künstlerischen Fähig...