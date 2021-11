Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Hat Olaf Scholz keinen Kalender?« Klage gegen das Finanzministerium: Organisation fordert Auskunft über Treffen mit Wirtschaftslobbyisten. Ein Gespräch mit Marcus Wolf Ralf Wurzbacher Olaf Scholz ist drauf und dran, Bundeskanzler zu werden. Sie verklagen den SPD-Politiker beim Berliner Verwaltungsgericht, weil er in seiner Amtszeit als Bundesfinanzminister einige Gedächtnislücken kultiviert hat. Wollen Sie dem guten Mann die Tour vermasseln? Das ist nicht unser Antrieb. Und genaugenommen richtet sich die Klage auch nicht gegen Scholz persönlich, sondern gegen das Bundesfinanzministerium. Gerade in seiner vierjährigen Amtszeit kam es zu einer markanten Häufung von Finanzskandalen – Stichwort Cum-Ex, Wirecard oder Greensill –, bei denen er in seiner Rolle als Deutschlands oberster Kassenwart zur Aufklärung und Transparenz beitragen könnte. Was er nicht tut? Wir wollen Scholz dabei helfen, seine Erinnerungen wieder aufzufrischen, insbesondere, was mögliche Treffen mit wichtigen Akteuren der Finanzindustrie angeht. Konkret verlangen wir Auskunft darüber, mit welchen Banken-, Unternehmens- und Verbandsvertretern er in der ablaufenden Legislat...

