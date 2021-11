Keine Zukunft ohne »Zukunft«

»Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut«, schallte es am Sonnabend aus den Kehlen von rund 800 Demonstranten. Die Unterstützer des Kulturzentrums »Zukunft am Ostkreuz« im Ortsteil Friedrichshain hatten sich zu einer »Kiezdemo« versammelt. Ihr Protest richtet sich gegen die Kündigung der »Zukunft«, die seit rund zehn Jahren in einem kreativ umgebauten alten DDR-Lagerhaus sitzt. Dort gibt es ein Kino, eine Bar, Konzerträume und eine Galerie. Im Keller wird eigenes Bier gebraut. Damit soll nun nach dem Willen des Eigentümers Schluss sein. Nachdem die Nachricht von der Kündigung die Runde machte, kamen innerhalb kurzer Zeit mehr als 7.000 Unterschriften für eine Petition zusammen, in der neben der Verlängerung des Mietvertrags der Bestandsschutz, die Sicherung kultureller Räume sowie langfristige innerstädtische Perspektiven für Standorte dieser Art gefordert werden.

Aktive aus der direkten Nachbarschaft geben sich nicht mit der Kündigung...