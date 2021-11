Bagdad orientiert sich Richtung Golfstaaten und Washington

Unter Mustafa Al-Kadhimi baut der Irak seine Beziehungen zu den Golfstaaten und insbesondere zu Saudi-Arabien beständig aus: Erst am vergangenen Dienstag empfing der stellvertretende saudische Verteidigungsminister Prinz Khalid bin Salman den irakischen Verteidigungsminister Dschuma Al-Dschuburi, um eine Ausweitung der Kooperation im Bereich Verteidigung zu diskutieren. Anfang November hatte die irakische Staatszeitung Al-Sabah gemeldet, Bagdad und Riad planten gemeinsame Projekte im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar in den Bereichen Energie, Wasserentsalzung und petrochemische Projekte. Der irakische Ölminister Ihsan Abd Al-Dschabar wurde zitiert, Saudi Aramco solle Erdgasfelder in den Provinzen Anbar und Ninive erkunden und entwickeln. Die saudiarabische »Acwa Power« wiederum soll Wasserentsalzungsanlagen und Solarenergiesysteme bauen. Im September wurde ein Kooperationsabkommen im Bereich Seeverkehr geschlossen.

Bereits seit vergangenem Dezemb...