Der Arzt ihres Vertrauens

Gut drei Wochen vor Beginn der Mitgliederbefragung zum Parteivorsitz zeichnet sich bei der CDU ein Dreikampf ab. Bis Donnerstag nachmittag erklärte zwar noch niemand seine Kandidatur offiziell. Aber es gilt als ausgemacht, dass sowohl der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenpolitiker Norbert Röttgen als auch Kanzleramtschef Helge Brauns – Vertrauter der ebenfalls vor dem Abschied stehenden Bundeskanzlerin Angela Merkel – für die Nachfolge von Armin Laschet antreten. Eventuell hofft das Merkel-Lager, dass Braun gegen den bei der Basis beliebten Finanzkapitallobbyisten Merz bessere Chancen hat als Röttgen. Der scheidende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nahm sich am Mittwoch nach übereinstimmenden Medienberichten selbst aus dem Rennen.

