Hinter den Städten

Wie Leben auf dem Land geht

Laut einer aktuellen Umfrage will jeder dritte Deutsche gerne auf einem Dorf leben. Nur jeder siebte in einer Großstadt. Die Realität ist umgekehrt: Jeder dritte Deutsche lebt aktuell in einer Großstadt mit mehr als 100.000 Einwohnern. Und nur jeder siebte auf einem Dorf mit weniger als 5.000 Einwohnern. Die Speckgürtel um die Großstädte werden breiter. BRD 2021.

MDR, 20.15 Uhr

1918: Aufstand der Matrosen

Die Heizer des Kriegsschiffes »SMS König« löschen auf hoher See das Feuer in den Kesseln. Sie retten damit ihr Leben vor einem sinnlosen Opfertod in den letzten Tagen des Ersten Weltkriegs und setzten ein anderes Feuer in Gang – das der Revolution. Doku. BRD 2017.

Arte, 21.10 Uhr

Odysso – Wissen im SWR

Wie wollen wir in...