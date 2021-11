Beuth will mehr Einfluss auf Polizei

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) und die ihm unterstellte Landespolizei stehen immer wieder im Fokus der Kritik. So etwa nach dem Auffliegen einer rechten Chatgruppe beim Frankfurter Spezialeinsatzkommando (SEK) im Sommer oder wegen der »NSU 2.0«-Drohbriefaffäre. Das hält Beuth aber offensichtlich nicht davon ab, noch direkter für das Geschehen in Hessens Polizei verantwortlich sein zu wollen. Sein Versuch, mit einer Gesetzesänderung den eigenen Einfluss auf die Polizeispitze zu vergrößern, beschäftigte am Dienstag abend den Landtag in Wiesbaden. Während Bündnis 90/Die Grünen als CDU-Koalitionspartner den Vorstoß unterstützen, kam unisono Kritik von den Oppositionsfraktionen von SPD, FDP und Die Linke, wie die »Hessenschau« des Hessischen Rundfunks berichtete.

Die Änderung ist die brisanteste von insgesamt 15 Neuregelungen, die die schwarz-grüne Mehrheit im Landtag an diesem Donnerstag voraussichtlich mit dem »Dritten Gesetz zur Änderung dienstrecht...