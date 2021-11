Faustschläge gegen Antifaschisten

Mit dem Transparent »Gemeinsam gegen rechte Hetze« überraschte eine Handvoll junger Antifaaktivistinnen und -aktivisten die rund 150 AfD-Mitglieder, die am Samstag zum nur intern beworbenen oberbayerischen Bezirksparteitag nach Rosenheim anreisten. Pünktlich zur Eröffnung um zehn Uhr tauchten die jungen Menschen vor der Veranstaltungshalle, die von einem Unternehmen der Stadt Rosenheim betrieben wird, in deren Aufsichtsrat die ehemalige Republikanerin und heutige AfD-Politikerin Monika Fischbacher sitzt, auf und riefen Parolen. Darauf wurden sie von AfD-Anhängern »aggressiv angegangen, bespuckt, geschlagen«, berichtete der Münchner Journalist Robert Andreasch. Laut Andreasch, der das Geschehen am Samstag beobachtete, versuchten AfD-Anhänger außerdem »erfolglos, das Transparent zu entreißen«.

Dass es vor dem Rosenheimer Kultur- und Kongresszentrum (Kuko) zu einer Auseinandersetzung gekommen ist, bestätigte die bayerische AfD a...