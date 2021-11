Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Mieter unter Druck Wohnungsnot in Ostdeutschland Auch im Osten Deutschlands ziehen die Mieten immer mehr an. Beispiel: die Stadt Leipzig. Gründe dafür sind unter anderem Luxussanierungen bestehender Altbauten und der Neubau hochpreisiger Wohnungen mit modernster Ausstattung. Haushalte mit niedrigem Einkommen können sich die steigenden Mieten kaum mehr leisten. ZDF Info, 19.30 Uhr Re: Der Synagogenretter Jüdisches Erbe in der Ukraine Nur noch 1.000 Juden leben im ukrainischen Lwiw, dem früheren Lemberg. Mindestens 400.000 der von den Nazis in Ghettos gezwungenen Menschen wurden von Faschisten ermordet. Fast alle der einst mehr als 40 Synagogen der Stadt sind zerstört oder drohen zu verfallen, dagegen kämpft Sasc...

