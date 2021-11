Zum Inhalt dieser Ausgabe | Was bleibt? Die DDR in der deutschen Geschichte – Leerstellen, Irrwege, Anregungen Stefan Bollinger Vielleicht sollten wir es mit dem großen französischen Historiker Marc Bloch halten: »Angesichts der Gegenwart befinden wir uns immer ein wenig in der Situation jenes Chemikers, der ein Experiment protokollieren soll, dessen letzte Reaktion noch gar nicht stattgefunden hat. Trotz all dieser Schwierigkeiten (…) können wir nur durch eine Untersuchung der Vergangenheit zu einer Analyse der (gegenwärtigen) Gesellschaft gelangen.«¹ Hier kann es um keine Ehrenrettung für die DDR gehen. Sie hat das nicht nötig. Aber sie bedarf einer nüchternen, kritischen, in die historischen Zeitläufe, Konflikte und Moden ihrer Zeit hineinpassende Analyse. Natürlich stellt jede Generation – mit ihren Erfahrungen und Einsichten, ihrem Wissen und ihren Vorurteilen – ihre Fragen. Fremdbestimmte Episode Für die »Sieger der Geschichte« ist es einfach, den praktizierten Sozialismus zu verdammen, weil sie mit den Angriffen auf das heilige Eigentum, auf die Macht und Privilegien der herrs...

