Armutsfeste Regelsätze

Es ist eine Alltagserfahrung der absoluten Mehrheit der Personen in der BRD: Die Regelsätze der Grundsicherung, sprich: Hartz IV, reichen nicht für ein menschenwürdiges Leben. Deshalb votierten auch rund 85 Prozent von ihnen in einer am Montag vorgestellten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des Paritätischen Gesamtverbands für eine deutliche Anhebung. Konkret: 67 Prozent der Befragten gaben an, dass für eine alleinlebende Person ein Betrag von 600 Euro und mehr benötigt werde, um den Lebensunterhalt zu bestreiten – im Durchschnitt: 811 Euro, ohne Wohnkosten, versteht sich. Übrigens: Ein Betrag, der 80 Prozent über dem liegt, was Grundsicherungsbeziehenden gegenwärtig zugestanden wird, seit Anfang des Jahres exakt 446 Euro.

