Wetten, dass …?

Sowas von 80er! Präsentiert von, ja, von wem wohl? Dem, der es nicht lassen kann. Thomas Gottschalk ist mit seinem alten Schlachtross wieder in deutschen Wohnzimmern zu Gast. Natürlich mit Wetten, Musikacts und Stars auf der Couch – plus Michelle Hunziker und einer Baggerwette. Österreich/BRD 2021.

ZDF, Sa., 20.15 Uhr

W. E.

Die Romanze des Jahrhunderts

Der König verzichtete auf den Thron, um seine große Liebe heiraten zu können. Die Romanze von Edward VIII. und der Amerikanerin Wallis Simpson fasziniert die New Yorkerin Wally viele Jahrzehnte später so sehr, dass sie immer tiefer in die Welt des glamourösen Paares eintaucht. In ihren Tagträumen beginnt sie sogar, sich mit der eleganten und charismatischen Wallis zu identifizieren. Sollte man nicht machen. GB 2011.

NDR...