Verbarrikadiert hinter Schweigen

Leïla Slimani hat mit ihren bisherigen Büchern stets für großes Aufsehen gesorgt. In ihrem lesenswerten Erstlingsroman »All das zu verlieren«, der auf deutsch 2019 erschienen ist, erzählt sie die Geschichte einer sexsüchtigen Frau. Die im marokkanischen Rabat geborene und seit Jahren in Frankreich lebende Slimani zeigt den radikalen Ausbruch ihrer Hauptfigur aus überkommenen Traditionen und patriarchale Strukturen im heutigen Frankreich. Ihr zweiter Roman »Dann schlaf auch du« brachte ihr 2016 verdientermaßen den wichtigsten Preis der französischsprachigen Literatur ein, den Prix Goncourt. Darin schildert sie eine Babysitterin, die bei einer wohlhabenden Familie eingestellt ist und deren Kinder tötet. Dabei erweist sich Slimani als blendende Analytikerin, die den Klassismus, also Diskriminierung aufgrund von Klassenzugehörigkeit, in all seinen Facetten aufzeigt.

Nun ist im Frühjahr im Münchner Luchterhand Literaturverlag Slimanis Roman »Das Land der andere...