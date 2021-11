Re: Ein Ende der Qual?

Schweinebauern denken um

Steffen Hausmann war jahrzehntelang Schweinezüchter. Wie aber kann man etwas produzieren, was sich selbst reproduziert? Hausmann und seine Kollegen stehen wegen des Preisdrucks auf dem Fleischmarkt nun vor dem Ruin. Hausmanns letzte Hoffnung ist der Fleischsommelier Olaf Mahr, der den Bauern verspricht, bessere Preise für ihre Tiere zu bezahlen, wenn sie auf nachhaltige Zucht umsteigen. Das ist jedenfalls ein Anfang. BRD 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Fraueng’schichten

Die Schauspielerin Angela Ascher schlüpft in verschiedene Rollen und führt das Publikum durch ein Panoptikum. Es geht um all die Widrigkeiten und Katastrophen, mit denen Frauen im Alltag zu tun haben. Männer und Männer im besonderen. Eher lustig, schauen wir uns mal an. BRD 2021.

BR, 22.05 Uhr

