Aufklärerin

Das offizielle Deutschland feiert 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Gegen den Antisemitismus gibt es Verbote, Strafen und Erklärungen von Politikern und Organisationen. Der Nutzen ist begrenzt, viele Vergehen bleiben unaufgeklärt. Da hilft nur Aufklärung über Geschichte und Politik. Von unschätzbarem Wert sind Zeitzeugen, Überlebende der Naziverbrechen: Esther Bejarano, Kurt Goldstein, Erna de Vries, Arnold Munter, Bruno Apitz, Rosemarie Schuder, Rudolph Hirsch und viele andere klärten unermüdlich auf, solange sie lebten.

Besonders präsent ist in diesen Tagen Margot Friedländer. An diesem Freitag wird sie 100 Jahre alt. Ihr war am 12. Oktober ein »Philharmonischer Diskurs« der Berliner Philharmoniker gewidmet, gewissermaßen eine Vorgeburtstagsfeier. Wo sich sonst 100 Leute im Ausstellungsfoyer versammelten, zog es dieses Mal 700 Zuhörer in den Kammermusiksaal, um Margot Friedländer zu hören, die, wie schon Hunderte Male, aus ihrem Leben erzählte....