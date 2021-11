Von der Armut in die Pflege

Arme Menschen sterben in Deutschland nicht nur früher als wohlhabende, sie sind auch häufiger und früher auf Pflege angewiesen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) veröffentlichte am Mittwoch in Berlin eine Untersuchung, die zu diesem Ergebnis kommt. Wer wahrscheinlich zum Pflegefall wird, bestimmt demnach nicht nur das Alter, sondern auch Gesellschaft, Einkommen und Arbeitswelt. Bis zu sechs Jahre früher sind einkommensschwache Männer auf Pflege angewiesen als Besserverdiener. Bei Frauen beträgt der Unterschied etwa dreieinhalb Jahre.

Die DIW-Forscher wollten unter anderem wissen, wie viele Jahre Männern und Frauen nach ihrem 65. Geburtstag im Schnitt bleiben, bis sie auf Pflege angewiesen sind. »Wir können zeigen, dass Menschen mit höheren Einkommen nicht nur länger leben, sondern auch länger gesund sind«, erklärt Koautor Peter Haan, der beim DIW die Abteilung Staat leitet. »Nicht nur Einkommen und Lebenserwartung sind in Deutschland soz...