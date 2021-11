»Staat soll Aktienrenditen realisieren«

Die Ampelkoalition will zwar die Schuldenbremse beibehalten, aber investieren, was das Zeug hält. Wie geht das zusammen?

Um die Schuldenbremse zu reformieren oder abzuschaffen, bräuchte man eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern, die es schlichtweg nicht gibt. Deshalb muss man wohl oder übel, auch wenn es ökonomisch unsinnig ist, nach Umwegen suchen. Ein Vorschlag ist, dass man im nächsten Jahr, wenn die Schuldenbremse wegen der Coronapandemie noch ausgesetzt ist, eine große Rücklage bildet und die Reserven dann in den kommenden Jahren ausgibt. Viele Juristen haben hierbei jedoch verfassungsrechtliche Bedenken. Christian Lindner hat die Idee im Prinzip auch schon beerdigt. Am stärksten diskutiert wird das Vorhaben, öffentliche Unternehmen zu nutzen, die Investitionen verwalten und finanzieren sollen. Das geht zwar, aber natürlich macht man sich das Leben selber schwer, weil restriktive Fiskalregeln in Deutschland und in der EU herrschen. Diese müssten ...