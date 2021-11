Britisch humorlos

Eine Frau auf Knien schrubbt einen Parkettboden. Geduldig arbeiten sich ihre Hände vorwärts. Man hört Schritte. Männerfüße drängen die Frau zur Seite. Männerhände stellen ein Exponat auf einen Sockel. Das Etikett »Skelett, entdeckt von Mary Anning« ersetzen sie durch »Ichthyosaurus, erforscht von (irgendein Männername)«. So beginnt Francis Lees Film »Ammonite«.

Der Ichthyosaurus ähnelte einem Delphin, war ein Schwimmer ohnegleichen und lebte vor rund 200 Millionen Jahren. Mary Anning fand als Kind (aus armem Hause) um 1810 das Skelett eines ganzen Ichthyosaurus, setzte es zusammen und zeichnete es ab. Sie wird Paläontologin, ist in Fachkreisen angesehen, aber immer noch lower class. Frühmorgens sammelt sie am Strand von Lyme in Südengland kleine versteinerte Urschnecken (Ammoniten) und verkauft sie in ihrem Lädchen an Touristen. Noch heute sind Ammoniten übrigens oft Ramschware, die unbeleckt von Fairtrade oder anderen Standards ihren Weg etwa von den Strä...