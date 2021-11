Die Rettung naht

Die G20-Staaten kamen nicht mit leeren Händen zur Glasgower Klimakonferenz. Wie gewohnt haben sie Wichtiges beschlossen, was dem Planeten enormen Nutzen bringt. Wichtigste Feststellung der G20-Staaten bei ihrem Gipfel in Rom: Nicht die rülpsenden und Methan pupsenden Kühe sind die bösen Klimakiller. Der schlimmste Klimakiller ist der Mensch. Die Menschen atmen zu viel und noch dazu falsch. Wenn Menschen (zum Beispiel Grünen-Wähler) auf jeden zweiten Atemzug verzichten würden und jedes Mal, bevor sie in ihren Tesla steigen, kurz mal den Atem anhielten, bliebe uns schon viel heiße Luft erspart. Die Beschleunigung der Erderwärmung könnte man durch rhythmisches Luftanhalten etwa halbieren. Natürlich müssten die Atempausen präzise aufeinander abgestimmt und von der UNO überwacht werden, damit nicht alle 7,89 Milliarden Erdbewohner gleichzeitig die Luft anhalten. Eine spontane, unkoordinierte Atempause könn...