Steht das Ausschreibungsverfahren bezüglich zweier Teilstrecken der Berliner S-Bahn auf der Kippe? Nichts Genaues weiß man. Wie junge Welt am Mittwoch berichtete, war zuletzt der Linke-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Carsten Schatz, mit der Aussage herausgeplatzt, die designierten Koalitionspartner hätten in ihren Sondierungsgesprächen die »klare Verabredung« getroffen, die S-Bahn zu kommunalisieren. Aber weder folgte bisher ein Dementi in der Sache noch eine Bestätigung. Anfragen von jW bei den Pressestellen der drei beteiligten Parteien brachten kein Licht ins Dunkel. Die Linke antwortete gar nicht erst, von Bündnis 90/Die Grünen verlautete am Mittwoch, »aufgrund der noch laufenden Koalitionsgespräche können wir uns über das Sondierungspapier hinaus nicht weiter äußern«.

Das Problem: Besagtes Papier erwähnt das Thema mit keinem Wort. ...