»In den 80er Jahren kam es zu einer Welle rechter Gewalt«

Vor knapp 40 Jahren wurde der 26jährige Tevfik Gürel im nahe Hamburg gelegenen Norderstedt umgebracht. Daran wollen Sie an diesem Donnerstag bei einer Kundgebung am dortigen Busbahnhof Garstedt erinnern. Was ist dem Mann widerfahren?

Tevfik Gürel und seine drei Begleiter wurden in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni 1982 vor dem Ausgang einer Diskothek, nur etwa 150 Meter vom örtlichen Polizeirevier entfernt, nach ausländerfeindlichen Beleidigungen von bis zu zehn Deutschen angegriffen und verprügelt. Dem bewusstlos am Boden liegenden Gürel wurde mehrmals mit einer Holzlatte auf den Kopf geschlagen. An den schweren Verletzungen starb er zwei Tage später auf der Intensivstation eines Krankenhauses. Zwei seiner Begleiter wurden schwer verletzt.

Wie geht die Stadtgesellschaft mit der Erinnerung an Tevfik Gürel um?

Gar nicht. Es gibt keinen Erinnerungsort, in Stadtchroniken taucht davon nichts auf. Auch wir, die wir teilweise seit Ende der 80er, Anfang der 90er J...