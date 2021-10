Lautstarker Auftakt

Das Ziel ist klar: Druck erhöhen – mittels ganztägigem Warnstreik. Am Mittwoch mobilisierte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Landesbedienstete der Freien und Hansestadt Hamburg zum Ausstand. Los ging es mittags mit einer Kundgebung vor dem Gewerkschaftshaus unweit des Hauptbahnhofs. Im Anschluss formierte sich ein Demonstrationszug durch die Innenstadt mit Abschlusskundgebung auf dem Gänsemarkt. »Hunderte Kolleginnen und Kollegen haben lautstark ihren Protest geäußert, ein guter Anfang«, befand die stellvertretende Verdi-Landesbezirksleiterin, Sieglinde Frieß, am Mittwoch im jW-Gespräch.

Der Ärger ist groß. Das Auftaktgespräch in der Tarifrunde der Länder war am 8. Oktober in Berlin ergebnislos auf den 1. und 2. November in Potsdam vertagt worden. Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die bundesweit rund 1,1 Millionen Tarifbeschäftigten und für die etwa 1,4 Millionen Beamten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich, im Gesu...