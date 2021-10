Die Ermittlungen laufen noch, doch lässt sich inzwischen sicher konstatieren: In Siegen und Solingen fanden mit einem Abstand von wenigen Wochen Brandanschläge statt, die eine neonazistische Tatmotivation nahelegen.

In der Nacht des 19. September wurde in Siegen ein Brandanschlag auf einen arabischen Lebensmittelladen verübt, der sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindet. Verletzt wurde niemand; alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Festnahmen gab es bisher keine. Im Vorfeld waren zwei Drohbriefe an den Laden adressiert worden, in denen rassistische Beleidigungen und eine klare Morddrohung enthalten waren. Nach der Tat tauchte ein weiterer auf. Der Besitzer Muhamed Moho hat in allen drei Fällen Anzeige erstattet. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen; der zuständige Oberstaatsanwalt lässt sich mit den Worten zitieren, dass mit Hochdruck in »alle Richtungen« ermittelt werde.

Der Angriff auf das Geschäft des 4...