Re: Lebendig und lebenswert

Wie Städte sich neu erfinden

Wie wird die City wieder lebenswert? Immer mehr Städte und Kommunen begreifen, folgt man der Sendung, die Krise als Chance. Am Beispiel von Paris wird gezeigt, wie die Stadt sich zur Vorzeigemetropole wandeln soll. Vielleicht wäre Graz das bessere Beispiel gewesen.

Arte, 19.40 Uhr

Die 30 tollsten Berliner Wildtiere

Die Großstadt ist ein Paradies für wilde Tiere. Hier gibt es immer was zu fressen, wissen mittlerweile nicht nur die Berliner Ratten. Die Tiere haben gelernt, dass es sich von den Komposthaufen in Gärten oder aus den Fressnäpfen für Hunde und Katzen gut leben lässt. Der Stadtmensch mag seine wilden Nachbarn, nur die Läuse mag er nicht so. Die Nachbarschaft mit Fuchs und Igel, Eichhörnchen und Kanadagans funktioniert in der Regel hingegen ganz gut. Nur manchmal kommt e...