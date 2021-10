Nicht unter 13 Euro!

Zum Auftakt der Tarifverhandlungen in der Berliner Gastronomie und Hotellerie erklärte die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) am Donnerstag: »Ohne deutliche Lohnerhöhung stimmen die Beschäftigten weiter mit den Füßen ab.« Neben oft miesen Arbeitsbedingungen sei die geringe Bezahlung ein wichtiger Grund dafür, dass Köche und Servicekräfte der Branche den Rücken kehrten. Eine wachsende Zahl von Menschen sähe nach fast zwei Jahren Kurzarbeitergeld keine Perspektive mehr in ihrem Job. Für die bleibenden Kollegen steige die Belastung stetig. Sie würden Überstunde um Überstunde schieben, ausgebrannt auch den Gästen nicht gerecht und hätten am Ende kaum was in der Lohntüte.

Nach Angaben der NGG kommen Beschäftigte aus dem G...