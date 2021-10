Re: Die Klima-Aussteiger

Leben ohne Strom und fließend Wasser

Das klingt ja nicht falsch: Weniger Konsum, mehr Freizeit und ein möglichst kleiner ökologischer Fußabdruck – Familien in Großbritannien brechen dafür mit ihrem früheren Leben. Ob allein auf einer Insel oder im Bergland von Wales, mit ihrem Lebensmodell wollen sie die Klimakatastrophe verhindern und so anderen zum Beispiel werden. D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Tod in Venedig

Sommer 1911: Der des Lebens überdrüssige Komponist von Aschenbach reist nach Venedig und begegnet in seinem Hotel dem polnischen Jüngling Tadzio. Aschenbach ist von der kindlichen Schönheit des Knaben fasziniert und beginnt, ihn zu beobachten. Als in der Lagunenstadt die Cholera ausbricht, will Aschenbach abreisen; doch er verfällt in einen Zustand von Ta...