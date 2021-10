Das Ende eines Sommers

Es ist immer eine besondere Ansage, wenn eine Band ein Album herausbringt, das nur ihren Namen trägt. Das war bei den Beatles so, deren »Weißes Album« ja eigentlich schlicht »The Beatles« heißt und eine Demonstration ihrer gesamten musikalischen Bandbreite in bislang unbekannter Weite darstellt. Das war auch bei Weezer und Tocotronic so, die auf je eigene Weise mit den Zuschreibungen spielten: Weezer machten gleich eine ganze Reihe solcher Alben, die sich nach Farben und Foto der Band unterscheiden. Und Tocotronic brachten erst ein »weißes«, später noch ein »rotes« Album heraus.

La Luz, die kleine kalifornische Retrosurfbeatband mit rein weiblicher Besetzung, war bislang solch groß gemeinter Gesten unverdächtig. Und doch heißt ihr neues, viertes Album genau so: »La Luz«. Was gern »s/t« abgekürzt wird: same title. Das Überraschendste an diesem abermals warmen, wohlklingenden Album ist seine Sanftheit. Es deutet eigentlich nichts darauf hin, dass eine Band h...