»Wir wollen die politischen Kämpfe zusammenbringen«

An diesem Freitag beginnt die 26. Linke Literaturmesse in Nürnberg. In ihrem Selbstverständnis schließt sie Verlage, Redaktionen sowie Autorinnen und Autoren aus, die Militarismus, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus oder Faschismus das Wort reden. Haben Sie vermehrt Zulauf, nachdem die Frankfurter Buchmesse wegen der Teilnahme neurechter Verlage in diesem Jahr erneut in der Kritik war?

Nein, bislang nicht. 80 Prozent der bei uns ausstellenden Verlegerinnen und Verleger sind schon seit vielen Jahren dabei, in jedem Jahr kommen einige neu hinzu. Ein Problem wie in Frankfurt kann bei uns nicht auftreten. Das besagte Selbstverständnis müssen von Beginn an, seit 25 Jahren, alle Verlage zur Kenntnis nehmen und ihm explizit zustimmen, sonst können sie nicht Teil unserer Messe sein. Die Frankfurter Buchmesse ist die größte der Wel...