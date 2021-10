»Das Gericht muss reagieren«

Können Sie uns etwas über die Bedeutung des »Internationalen Tribunals über Menschenrechtsverletzungen an schwarzen, hispanischen und indigenen Völkern« erzählen?

Als ich 2018 in Isolationshaft weggesperrt war, beschloss ich, einen Vorschlag zur Einberufung eines Tribunals mit internationalen Juristen zu unterbreiten, um die Situation der politischen Gefangenen in den USA zu untersuchen. Das »National Jericho Amnesty Movement« unterstützte meinen Vorschlag. Wir einigten uns auf eine Anklage wegen Völkermordes, die folgende spezifische Themen umfassen sollte: Rassistische Morde von Polizisten an Schwarzen, Latinos und Indigenen; Masseninhaftierungen; politisch motivierte Inhaftierung von Revolutionären und Aktivisten aus der Zeit der Bewegungen für Bürgerrechte und nationale Befreiung sowie von heutigen Aktivisten; Umweltrassismus sowie Rassismus und Ungleichheit im öffentlichen Gesundheitswesen, und das alles zusammengefasst in Punkt sechs: Völkermord an s...