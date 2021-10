Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Schwarzer Tee, grüner Anbau Neue Ideen für ein Traditionsgetränk Nachdem die Sowjetunion zerstört war, ging auch die georgische Teeproduktion zugrunde. Der Litauer Tomas Kaziliunas und der Este Hannes Saarpuu entdeckten während einer Reise eine seit mehr als 30 Jahren brachliegende Teeplantage und pachteten sie. Nun bauen die beiden Balten eine ökologische Produktion auf. Abwarten – und Freundschaft! D 2021. Arte, 19.40 Uhr Exclusiv im Ersten: Die Macht der Drogenmafia Das Kokain und die Niederlande Andere Länder, andere Drogen. Bei unseren Nachbarn im Flachland hat sich in den letzten Jahren eine Drogenmafia entwickelt, die Milliarden verdient und nicht vorhat, davon abzulassen. Die jüngsten ...

Artikel-Länge: 2192 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 43,60 Euro/Monat Soli: 55,60 €, ermäßigt: 30,60 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 20,60 Euro/Monat Soli: 27,60 €, ermäßigt: 13,60 € Bestellen