Mit einer Koalition von SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen im Bund könnte es zu einer legalisierten Abgabe von Cannabis kommen. Wie bewerten Sie die Aussichten, und wie könnten erste Schritte aussehen?

Die Chancen sind so gut wie nie, dass wir endlich auch in Deutschland zu einer vernünftigen Regulierung des Cannabismarktes kommen können. Im Fokus steht jetzt die Regulierung des Freizeitmarktes, aber auch bei Cannabis als Medizin stehen wichtige Weiterentwicklungen an. Der Entwurf eines Cannabiskontrollgesetzes von den Grünen ist schon eine gute Grundlage für die Koalitionsverhandlungen. Wichtig ist, dass am Ende ein Modell herauskommt, welches direkt in der Fläche angeboten werden kann und nicht nur auf einzelne Städte reduziert wird. Bevor eine umfassende Regulierung des Handels komplett wirksam wird, könnten die Entkriminalisierung geringer Cannabismengen und des Eigenanbaus sowie die Legalisierung von THC-armen CBD-Produkten wie in vielen Nachbarländer...