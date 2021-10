Für das neue Jahr hat die scheidende Bundesregierung eine dürftige Erhöhung von Hartz IV um drei Euro auf 449 Euro angekündigt. Zuletzt appellierten Sie an Noch­arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Was genau kritisieren Sie?

Der Paritätische hat früh davor gewarnt, dass Preissteigerungen durch den gesetzlichen Anpassungsmechanismus nicht abgebildet werden. Schon jetzt sind die Regelsätze an den Grenzen des verfassungsrechtlich noch zulässigen. In einem Gutachten für unseren Verband hat die Rechtswissenschaftlerin Anne Lenze jetzt festgestellt, dass mit der geplanten Anpassung sogar eine verfassungsrechtliche Grenze überschritten wird. Der Regelsatz müsste deutlich höher ausfallen. Und der neue Bundestag muss das noch in diesem Jahr umsetzen. Schon damit zeigt sich, wie ernst das Versprechen aus dem Sondierungspapier, die Würde des einzelnen z...