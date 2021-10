¡No pasarán!

Am 7. November 1936 deutete viel darauf hin, dass es den von General Francisco Franco angeführten Putschisten gelingen würde, die von den spanischen Republikanern hartnäckig verteidigte Hauptstadt Madrid einzunehmen. Teile der von der deutschen Luftwaffe auf den Kontinent übergesetzten Afrika-Armee waren, unterstützt von italienischen Faschisten und marokkanischen Söldnern, bis an die Stadtgrenze vorgedrungen, die Panzer der Putschisten standen am Rand des Madrider Vorortes Carabanchel. Einigen kleineren marokkanischen Einheiten war es bereits gelungen, in den Ort einzudringen. Mit Mühe konnten sie von der notdürftig bewaffneten Bevölkerung und von Milizionären, die eifrig Gräben ausgehoben hatten, aufgehalten werden. Es war, wie das Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei (PCE) Dolores Ibárruri, die legendäre Pasionaria, später schrieb, ein »Kampf auf Leben und Tod«.

Die »Rusos« kommen

Die Lautsprecher des aus der Milicia Popular des PCE hervorg...