»Fluchen hilft immer, Beten nie«

Sieht man – so schwer es fallen mag – einmal von all den Puttenpimmeln, Pisspötten, Scheißhaufen, aufs Garstigste entwürdigten Würdenträgern von Staat und Kirche ab, kann man doch nur staunen über die Kompositionen des Malers Blalla W. Hallmann (1941–1997). Er kommt einem oft genug vor wie ein Giotto aus der Gosse. Es ist zwar nicht der Apostel Paulus, sondern Richard von Weizsäcker in Naziuniform, an dessen Gemächt sich eine Putte herangemacht hat, und es ist auch nicht Gottvater, sondern Konrad Adenauer, der dem von seiner Gattin gerittenen Helmut Kohl in einen Wehrmachtshelm uriniert, aber die großen Gesten und klassischen Bauten sind da. Weder die paranoisch-kritische Methode Salvador Dalís noch dessen altmeisterlicher Stil scheinen an Hallm...