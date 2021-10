Für eine neue Friedenskultur

Am Wochenende hat in der katalanischen Hauptstadt Barcelona ein internationaler Friedenskongress mit rund 2.500 Gästen aus 126 Länder stattgefunden. Organisiert wurde die Konferenz unter dem Motto »(Re)imagine our world. Aktion für Frieden und Gerechtigkeit« vom Internationalen Ständigen Friedensbüro (IPB) und dem Internationalen Katalanischen Institut für den Frieden (ICIP). In Vorträgen und kulturellen Aktivitäten wurden Abrüstung, Klimagerechtigkeit, Rassismus und der Kampf um die Rechte indigener Völker thematisiert – sowohl im Zentrum für Zeitgenössische Kultur (CCCB) und der Universität Ramon Llull als auch übertragen im Internet. Der Kovorsitzende des IPB, Reiner Braun, erklärte, der Kongress sei ein voller Erfolg und der größte seiner Art in diesem Jahr gewesen. »Wir haben eine wunderbare Unterstützung durch die Bürgermeisterin von Barcelona sowie den Regierungschef Kataloniens erhalten.«

In ihrer Eröffnungsrede erinnerte die Bürgermeisterin Barcel...