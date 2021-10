Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Beschäftigungspolitische Herausforderung« Berlin: DGB, IG Metall und IG BCE fordern sozialpolitische Antworten auf Wandel in der Industrie Gudrun Giese Nach Wahlen und vor dem Abschluss von Koalitionsverhandlungen formulieren Interessenverbände gerne ihre Wünsche an die künftige Regierung. Am Dienstag trugen Vertreter des DGB Berlin-Brandenburg, der IG Metall Berlin und der IG Bergbau, Chemie, Energie (BCE) Nordost ihre Forderungen vor. Die Gesellschaft insgesamt wandele sich derzeit stark, stellte Stephanie Albrecht-Suliak, stellvertretende Vorsitzende der IG BCE Nordost, eingangs fest. Eine solche Transformation könne gerade auch für Berlin eine große Chance sein, wenn der künftige Senat die Weichen für die wirtschaftliche Entwicklung stelle. »Wir brauchen eine Dekade der industriellen Erneuerung«, so Albrecht-Suliak. Klimawandel und umfassende Digitalisierung würden sich nicht nur auf die Art der Waren auswirken, sondern auch auf die Produktionsweise, stellte Albrecht-Suliak fest. »Die Transformation ist eine beschäftigungspolitische Herausforderung, auf die wir sozialverträgliche Antworten geben wolle...

