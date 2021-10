Bessere Luft

Einen wunderschönen guten Morgen! Ein Frauenfußball-Campeonat gibt es in Argentinien schon lange, aktuell wird die 45. Meisterschaft ausgetragen. Indes, den Profifußball endlich auch beim starken Geschlecht einführen zu wollen, galt im Lande von Alfredo Di Stéfano, Diego Armando Maradona und Lionel Messi bis vor kurzem noch als mindestens verpönt. Wie sich die Zeiten ändern! Die Proteste der Frauen auf dem Subkontinent und vor allem in Argentinien sind längst nicht mehr zu ignorieren. Der die Gesellschaft strukturell in der Hand habende Machismo dient jeden Tag ein bisschen mehr aus, die Luft wird langsam aber sicher wieder genießbar.

Am 16. März 2019 war es endlich soweit. Profifußball wurde in Argentinien auch bei den Frauen eingeführt. Zunächst auf dem Papier, das bekanntlich geduldig ist. Die Erstligaklubs mussten mindestens acht Kickerinnen vertraglich verpflichten und ihnen ein monatliches Salär von 15.000 Pesos (aktuell rund 143 Dollar) zusichern. D...