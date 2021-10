Zum Inhalt dieser Ausgabe | Mit harten Bandagen Pflegestreik. Nach langen Auseinandersetzungen haben die Beschäftigten von Charité und Vivantes einen Tarifvertrag durchsetzen können Nina Scholz Die »Berliner Krankenhausbewegung« hat Geschichte geschrieben. Mehrere Wochen streikten die Beschäftigten der beiden großen kommunalen Krankenhäuser Charité und Vivantes gemeinsam mit den privatisierten Vivantes-Töchtern für bessere Arbeitsbedingungen, monatelang kämpften sie aktiv, konnten dabei auf eine jahrelange Organisierungspraxis auf­bauen – und bekamen nach nächtelangen harten Verhandlungen ihren »Tarifvertrag Entlastung«. Seit Jahren ist die Unterversorgung der Krankenhäuser, sind die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten ein bekanntes Problem. In der Coronakrise wurde den Pflegekräften öffentlich Solidarität ausgesprochen, Politikerinnen und Politiker aller Parteien sprachen sich (erneut) für Reformen aus – die dann aber (erneut) Lippenbekenntnisse blieben. Statt dessen handelte die »Berliner Krankenhausbewegung« jetzt (erneut) selbst und hat gewonnen. Zusammen statt getrennt Das ist in mehrfacher Hinsicht spektakulär. Zum Beispiel, weil es bis vor...

