Zum Inhalt dieser Ausgabe | Grundsätzlich plural Die Linke: Wagenknecht entging Parteiausschluss nur knapp. Kommission fordert politische Entscheidung Nico Popp Nachdem die Schiedskommission des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen der Partei Die Linke Anfang September einstimmig beschlossen hatte, den von einigen – öffentlich bislang nicht hervorgetretenen – Mitgliedern beantragten Parteiausschluss der ehemaligen Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht abzulehnen, kursiert nun die schriftliche Begründung der Entscheidung. Auch jW liegt das 43seitige Dokument vor. Aus dem Papier geht hervor, dass die Kommission einige der von den Antragstellern erhobenen Vorwürfe als verjährt oder nicht bewiesen zurückgewiesen und einen Ausschluss Wagenknechts nach Paragraph 10 Absatz 4 Parteiengesetz (»Ein Mitglied kann nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsätze oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt«) als »ermessensfehlerhaft« verworfen hat. Inhaltlich ist die K...

