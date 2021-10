Immobilienkonzerne unerwünscht

In den Niederlanden werden Wohnungsnot und Wuchermieten zunehmend zum Problem: Am Sonntag demonstrierten deswegen Tausende Menschen in der Hafenstadt Rotterdam. An der Erasmusbrücke über die Neue Maas schaffte die Polizei 50 Demonstrierende mit der Straßenbahn fort. Acht von ihnen wurden verhaftet. Das berichtete der lokale Sender RTV Rijnmond auf seiner Internetseite.

»Wir fordern eine andere Wohnungspolitik und das Ende der Wohnkrise«, sagte ein Redner im Namen von 20 Organisationen, die zu dem Marsch durch Rotterdam aufgerufen hatten, bei der Auftaktkundgebung. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer trugen selbstgemalte Plakate und Transparente. Die Texte zeugten von einer zunehmenden Kapitalismuskritik und Wut auf »Huisjesmelkers« (Häusermelker), wie Miethaie auf Niederländisch genannt werden. »Wohnen ist ein Recht, kein Verdienstmodell!« war unter anderem zu lesen und: »Weg mit dem Kapitalismus!«

Die Demonstration sei absolut friedlich verlaufen, bis die...